A sus 65 años murió Keith Levene, guitarrista y fundador de la banda The Clash

Era la década de 1970 y el guitarrista Keith Levene convencía a Joe Strummer a dejar la banda 101ers para formar un grupo llamado The Clash. Fue de ese modo que nació uno de los conjuntos más influyentes del rock, luego de la unión de los británicos que dio vida a un nuevo estilo de punk, que también experimentó con los sonidos del reggae.

La banda estuvo activa entre 1976 y 1986 y marcó a toda una generación con su transgresor estilo y curiosas mezclas musicales. Pero durante la jornada de este sábado, medios internacionales, como NME, dieron a conocer el fallecimiento de Keith Levine a causa de un cáncer de hígado, cuya muerte sucedió el pasado viernes.

El guitarrista también había participado en el conjunto Public Image Limited junto a John Lydon, uno de los fundadores de otra icónica del punk inglés: Sex Pistols.

El escritor Adam Hammond, cercano al guitarrista, lamentó a través de su cuenta de Twitter que Levene “tenía tantos planes, había tantas cosas que estaba haciendo”.

“Nuestros pensamientos y amor están con su pareja Kate, su hermana Jill y toda la familia y amigos de Keith. El mundo es un lugar más oscuro sin su genio. El mío será más oscuro sin mi compañero”, agregó Hammond.

Tras haber provocado una enorme influencia en la música, algunas reconocidas bandas también tuvieron palabras para quien fuera un astro en la guitarra eléctrica.

El reconocido grupo Massive Attack, por ejemplo, manifestó: “QEPD Keith Levene. Artista, arquitecto y reinventor del punk rock”, junto a una foto en la que detallaron que estaban “en el estudio de Bristol en 2007 con Mark Stewart”.

RIP Keith Levene. Artist,architect and re inventor of punk rock [at the studio in Bristol in 2007 with Mark Stewart] pic.twitter.com/3nxYga7a76

El bajista, poeta y compositor, Jah Wobble, quien integró la mítica Public Image Ltd, también se refirió al deceso de su ex compañero de banda.

El cantante del clásico dúo de pop británico de los 80s Erasure, Andrew Ivan Bell, describió el sonido de Levene así: “un tono de guitarra como diamantes molidos disparados a través de una manguera de alta presión”.

El cantante y productor norteamericano, Anton Newcombe, dijo que “Me acabo de enterar que Keith Levene falleció. Le debo mucho de mi estilo de guitarra, de alguna manera, él me hizo posible ser yo”.

just found out Keith Levene passed away. i owe him much of my guitar style, in some ways. he made it possible to be me. @realjahwobble @marteeeen very sad, but a big thank you❤️

— anton newcombe (@antonnewcombe) November 12, 2022