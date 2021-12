El director detrás de la premiada película Dallas Buyers Club, Jean-Marc Vallée, murió a los 58 años en Canadá.

Según consignó The Hollywood Reporter (THR) en un comunicado al que tuvieron acceso, el director falleció de forma repentina este fin de semana en su cabaña ubicada en la ciudad canadiense de Quebec, mientras que su causa de muerte aún no se ha revelado.

“Jean-Marc representaba la creatividad, la autenticidad y probar las cosas de manera diferente”, señaló Nathan Ross, socio de producción de Jean-Marc Vallée, en el texto enviado.

“Era un verdadero artista y un tipo generoso y cariñoso. Todos los que trabajaron con él no pudieron evitar ver el talento y la visión que poseía. Era un amigo, un socio creativo y un hermano mayor para mí. Extrañaremos profundamente al maestro, pero es un consuelo saber que su hermoso estilo y su impactante trabajo que compartió con el mundo perdurarán“, agregó.

Jean-Marc Vallée nació en Montreal, Canadá y fue un director, editor, productor y guionista de cine.

Dentro de sus primeras producciones se encuentra Black List (La lista mortal) en 1995, con la que obtuvo nueve nominaciones a los premios Genie de Canadá. Sin embargo, ganó 11 de estos con la película C.R.A.Z.Y. en 2005.

Otras de sus películas que obtuvo tres nominaciones a los premios Oscar fue The Young Victoria, protagonizada por la actriz Emily Blunt.

Sin embargo, dentro de sus películas más ovacionadas está Dallas Buyer Club en 2013, filme protagonizado por Matthew McConaughey y Jared Leto, basado en la historia de Ron Woodroof, un activista que vendía medicamentos experimentales a los pacientes con sida.

Dicha producción, obtuvo seis nominaciones a los premios de la academia, quedándose con varios de ellos.

Por otro lado, entre sus series más reconocidas se encuentra Big Little Lies (HBO), protagonizada por Nicole Kidman , Reese Witherspoon, Laura Dern y Zoë Kravitz, con la que ganó un Emmy y un premio DGA. Además, también estuvo detrás de Sharp Objects.

Por su parte, desde HBO señalaron a THR que están “conmocionados por la noticia de su muerte repentina”.

“Jean-Marc Vallée fue un cineasta brillante, ferozmente dedicado, un talento verdaderamente fenomenal que infundió cada escena con una verdad emocional profundamente visceral”, comentaron y agregaron que “también fue un hombre enormemente cariñoso que invirtió todo su ser junto a todos los actores que dirigió”.

RIP Jean-Marc Vallée, who’s brilliance gave us some of the best prestige television in modern history. pic.twitter.com/6PUMmVIRZl

— ً (@wiIdshot) December 27, 2021