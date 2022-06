Murió Julee Cruise, la voz del soundtrack de la icónica Twin Peaks y colaboradora de David Lynch

Durante la madrugada de este viernes, la cantante Julee Cruise murió a los 65 años.

La información fue compartida por su esposo, Edward Grinnan, en su cuenta de Facebook.

“Hoy le dije adiós a mi esposa, Julee Cruise. Ella dejó este mundo en sus propios términos. Sin remordimientos. Ella está en paz“, escribió sobre la ex miembro de The B-52s.

Junto a esto dijo que el tiempo que la artista pasó sobre los escenario y con su familia fue “el tiempo más feliz de su vida”.

“Descansa en paz, amor y los quieto a todos”, concluyó.

Julee Cruise tuvo una extensa carrera musical y logró un importante reconocimiento con sus colaboraciones en los proyectos de David Lynch, especialmente en el soundtrack para la icónica serie Twin Peaks (1990) -compuesto por Angelo Badalamenti-, la película Blue Velvet (1986), Twin Peaks: Fire Walk With Me (1992) y Twin Peaks: The Return (2018).

La intérprete de Falling dijo en 2018 que había sido diagnosticada con Lupus, enfermedad que la tenía muy afectada de salud.