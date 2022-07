A los 83 años murió Paul Sorvino, recordado por su papel en Goodfellas y La Ley y el Orden

(EFE) – El actor estadounidense Paul Sorvino, conocido por su trabajo en Goodfellas, Nixon o la serie de televisión Law & Order, murió este lunes a los 83 años de edad, según indicó a los medios su agente Roger Neal.

Sorvino, padre de la también actriz Mira Sorvino, falleció en Indiana de causas naturales.

En su medio siglo de carrera se había especializado en papeles de policías y ladrones, como el del mafioso Paul Cicero en Goodfellas, dirigida por Martin Scorsese, y el del sargento Phil Cerretta en Law & Order.

My father the great Paul Sorvino has passed. My heart is rent asunder- a life of love and joy and wisdom with him is over. He was the most wonderful father. I love him so much. I’m sending you love in the stars Dad as you ascend.

