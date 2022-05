Ray Liotta, el recordado actor de Goodfellas de Martin Scorsese, murió a los 67 años

El actor Ray Liotta murió a los 67 años, según confirmó el medio especializado Deadline.

El intérprete se ganó el corazón del cinéfilos del planeta con su protagónico en Goodfellas (1990), uno de los grandes clásicos de Martin Scorsese.

De acuerdo a lo reportado por el mismo medio, la estrella de Hollywood se encontraba filmando la película Dangerous Waters.

Además, habría fallecido mientras dormía.

Junto a esto, se había reportado que participaría en The Substance, con Demi Moore y Margaret Qualley.

Pero Liotta no sólo brilló en los ’90, en su extensa carrera en cine y televisión cuenta con papeles en No Sudden Move (2021), Marriage Story (2019), Sin City: A dame to kill for (2014) y Hannibal (2001), entre otros títulos.

En tanto que en TV apareció en The Simpsons, Young Sheldon, Unbreakable Kimmy Schmidt, Modern Family, ER, Bob Esponja y Hannah Montana, entre otras.