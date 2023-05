Pesar en Hollywood: Ray Stevenson, recordado actor de “Thor” y “Star Wars: Ahsoka”, murió a los 58 años

Una nueva muerte volvió a enlutar a la industria del cine: el actor irlandés Ray Stevenson, recordado por su participación en películas como Thor, murió a los 58 años.

Su muerte fue confirmada por diferentes medios especializados, como Variety, quienes informaron que falleció el pasado domingo en Italia tras tomar contacto con su publicista. Su causa de muerte no se ha dado a conocer.

Además, a través de redes sociales varias personalidades del mundo del cine y la televisión lo despidieron, como el ex Marvel y director James Gunn, quien lamentó su muerte en Twitter.

“Lamento mucho escuchar sobre el fallecimiento, demasiado joven, de Ray Stevenson. Solo lo conocía un poco por filmar post-créditos de Thor 2 y un par de interacciones en eventos, pero nos reímos mucho y fue un placer trabajar con él”, escribió.

Damn. So sorry to hear about the passing, far too young, of Ray Stevenson. I only knew him a little from shooting post-credits of Thor 2 & a couple interactions at events, but we had some good laughs & he was a joy to work with. His friends & family are in my heart today. ♥️

— James Gunn (@JamesGunn) May 22, 2023