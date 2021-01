Una mala noticia recibieron los fans de Nightwish y del metal en general: Marko Hietala deja la agrupación y su vida pública.

A través de un comunicado compartido por la propia cuenta de Twitter del conjunto finlandés, el bajista y vocalista anunció que se retira agotado por las demandas de la industria.

“Desde hace varios años no he podido sentirme validado por esta vida. Tenemos grandes empresas de streaming que exigen el trabajo de 9/5 de la inspiración de los artistas, mientras se reparten injustamente las ganancias. Incluso entre los artistas. Somos la república bananera de la industria musical”, explicó.

Junto a esto, agregó que “el año pasado me obligó a quedarme en casa y pensar. Y me sentí muy desilusionado por estas y muchas cosas. Descubrí que necesito esa validación. Para escribir, cantar y tocar, necesito encontrar nuevas razones e inspiraciones”.

“Soy un depresivo crónico. Es peligroso para mí y para las personas que me rodean si continúo. Algunos de los pensamientos de hace un tiempo eran oscuros. No se preocupen, estoy bien. Tengo a mis dos hijos, una esposa, el resto de la familia, amigos, un perro y mucho amor”, añadió.

Finalmente, adelantó que “hay un par de cosas acordadas que haré en 2021. De lo contrario, amablemente y con respeto, pido a los medios, bandas, proyectos de artistas, que no me pidan nada durante el próximo año. Tengo que reinventarme. Espero contarles sobre esto en 2022. Sin embargo, no es una promesa.

“Lo siento mucho por esto”, concluyó el músico que se unió a Nightwish en 2002.