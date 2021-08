La muerte de Charlie Watts, el legendario baterista de los Rolling Stones, conmovió no solo a los fans, sino también al mundo entero.

A través de redes sociales, miles manifestaron su tristeza por la partida del histórico miembro de la banda de rock.

A las condolencias se sumaron reconocidos músicos que expresaron su pesar tras el deceso del mítico miembro de los “Stones”, quien se había sometido recientemente a una operación.

El cantante británico Elton John calificó a Watts como “el mejor baterista”, y envió sus condolencias a la familia y a los Rolling Stones.

“Un día muy triste. Charlie Watts fue el mejor baterista. El más elegante de los hombres y una compañía genial”, tuiteó John.

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones. @therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL — Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021

El ex Beatle Ringo Starr también rindió tributo a Watts al publicar en su cuenta de Twitter una foto de los dos juntos.

“Que Dios bendiga a Charlie Watts, te vamos a echar de menos. Paz y amor para la familia. Ringo”, tuiteó el ex baterista de The Beatles.

#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo 😎✌️🌟❤️🌈🎶☮️ pic.twitter.com/3tSFg7EMQG — #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 24, 2021

El también ex Beatle, Paul McCartney, se sumó a los mensajes y señaló que “Charlie era un baterista fantástico, firme como una roca”.

“Estoy muy triste por la muerte de Charlie Watts. Sabía que estaba enfermo, pero no que era tan grave. Era un hombre adorable. Mis condolencias a su familia y a los Stones para los que sé que su partida es un duro golpe porque Charlie era una roca. Un baterista fantástico, firme como una roca”, indicó el músico a través de un emotivo video que subió a sus redes sociales.

Paul on Charlie Watts ❤️ pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021

Robbie Robertson, ex guitarrista del grupo The Band, dijo en su cuenta de Twitter que la batería de Watts era “poderosa y única” y ayudó a “darle forma al sonido del rock & roll”.

Charlie’s drumming is powerful and unique. His approach is entirely his own and helped shape the sound of rock and roll. Blessings Charlie Watts. — Robbie Robertson (@r0bbier0berts0n) August 24, 2021

El músico Bryan Adams calificó a Watts en Twitter como “uno de los más grandes bateristas de rock” y un “verdadero caballero”.

RIP Charlie Watts, one of the greatest rock drummers ever and a real gentleman. Condolences to his family and the band. #charliewatts #RollingStones — Bryan Adams (@bryanadams) August 24, 2021

La banda mexicana Molotov agradeció al fallecido músico con un sentido homenaje en su cuenta de Twitter. “Gracias por tanto”, escribieron.

En tanto, el grupo chileno Los Tres le dijo adiós al legendario baterista, calificándolo como “el pulso de los Rolling Stones”.