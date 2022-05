Ser emo no es una etapa: My Chemical Romance regresa con nueva canción después de 8 años

La ropa negra, el delineador dominante en los ojos y My Chemical Romance a todo volumen en la radio. Esos elementos parecen ser recuerdos de una época pasada que muchos y muchas vivieron, pero de la que solo quedaban vestigios con grandes éxitos como Helena, Welcome to the Black Parade y Teenagers.

Sin embargo, la banda de rock estadounidense regresó con todo después de 10 años en silencio. Un retorno esperado que concretaron de la mano de The Foundations of Decay, una nueva canción que dura seis minutos y que encantó a los seguidores y seguidoras de la banda musical.

Se trata del primer single que estrenan desde Fake Your Death, canción que fue incluida en el compilado de grandes éxitos May Death Never Stop You en 2014.

Este apareció un año después de que el grupo compuesto por Gerard y Mikey Way, Fran Iero y Ryan Toro decidió separarse, una decisión que rompió el corazón de todos.

Sin embargo, luego de siete años de inactividad, en 2020 sorprendieron con su reencuentro y posterior anuncio de una gira mundial. Una unión que ahora se coronó con este nuevo lanzamiento que ya suma más de 477 mil reproducciones en YouTube.

Entre los comentarios, algunos usuarios destacan que MCR mantiene su esencia y que se siente como si nunca hubiesen tomado ese largo receso. Algunos incluso confesaron que lloraron al descubrir el estreno musical, asegurando que les trajo recuerdos de su adolescencia.

Puedes escuchar la nueva canción a continuación: