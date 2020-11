El pasado 15 de septiembre, Jorge Saint-Jean, esposo de Myriam Hernández, sufrió un infarto mientras la cantante se encontraba grabando el programa de Chilevisión, Yo Soy.

“Antes de salir a grabar Yo Soy no vi bien a Jorge, le dije que no me fuera a dejar al canal porque lo vi muy rojo, tenía la presión alta”, relató la artista a LUN. Ante esto, advirtió a uno de sus hijos para que lo llevaran a una clínica y salir de cualquier duda.

A casi dos meses del hecho, la intérprete recordó una particular premonición que vivió mientras se dirigía al canal. “Yo iba en el camino pidiendo que por favor no le pasara nada”, indicó en entrevista con el programa Sigamos de largo de Canal 13.

“En mi celular yo tengo la Biblia. La leo todas las mañanas y veo un versículo. Entonces en ese momento la abrí“, señaló.

Lee también: “Te juro que me quise morir”: Myriam Hernández salvó a su esposo ante un inesperado infarto

Mientras iba en el auto, la cantante aseguró que una frase que leyó al azar le advirtió sobre lo que le ocurriría a Jorge. “Abrí el versículo y decía: ‘Es verdad que estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios se apiadó de él y tuvo misericordia para que no sufrieras tristezas sobre tristezas’”, dijo.

Luego de esto, Myriam reconoció que se puso a llorar por miedo a lo que podría pasar. Minutos después, la llaman para avisarle que su marido había tenido un infarto.

“Me puse a gritar y a llorar, y me devolví. Pero a la vez, sentía una confianza porque Dios me había entregado una palabra y no me podía fallar. Entonces me aferré a eso, que no iba a pasar nada malo”, señaló.