“De rodillas, jamás derrotada”: Myriam Hernández sufre dura caída mientras estaba en el gimnasio

Se acabaron las Fiestas Patrias y muchas personas le dicen adiós a las empanadas, los asados contundentes, los interiores y el alcohol, todo esto con miras al siguiente verano.

Asimismo, varios y varias se meten al gimnasio para recuperar el tiempo perdido, aunque hay que estar muy pendientes por si sucede algún imprevisto, como fue el caso de la cantante nacional Myriam Hernández.

La artista sufrió un particular accidente mientras estaba ejercitándose, ya que se cayó cuando estaba en la trotadora, generando una historia que ella misma reconoció como “vergonzosa”.

A raíz de esto, la intérprete chilena resultó moretones de consideración en sus rodillas, lo que ella misma reveló en su cuenta de Instagram, donde se tomó el momento con bastante humor.

“De rodillas, jamás derrotada”, dijo en primer término Hernández, mostrando un tono serio que posteriormente relajó.

“Sólo mi niña chica interior me hace caer jaja, pero igual, no más”, escribió en el posteo, al cual le añadió una particular fotografía y que ya cuenta con casi ocho mil likes, además de 200 comentarios.