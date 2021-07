Myriam Hernández estrenó este viernes su nuevo sencillo Hasta aquí, una muestra de lo que será su nuevo álbum Sinergia, su primer trabajo discográfico en 10 años.

El próximo disco de la cantante nacional incluirá 11 canciones escritas y producidas por Jacobo Calderón, dentro de las cuales hay un tema compuesto por él junto con la artista.

Sobre el nuevo single, Hernández coquetea con ritmos del pop latino y sonidos de la música mexicana, pero lo que más resalta es su letra que llama al empoderamiento femenino.

Según explicó la propia intérprete, el tema se refiere a “una mujer decidida que ya no se deja anular y que en este cambio va dejando huellas sobre las cuales construye una vida diferente, con ella en el centro”, explicó en un comunicado..

En esta línea, enfatiza que cree en la igualdad de oportunidades. “Se acabaron los tiempos donde la mujer estaba en un segundo plano detrás de un hombre, en algún momento me equivoqué y pensaba que no era feminista, pero leí, me informé y me di cuenta de que estaba equivocada, caí en la caricaturización del feminismo, sin embargo, ahora puedo decir que sí, soy feminista”, señaló.

Respecto a la venidero álbum sucesor de Seducción (2011), la jurado de Yo Soy Chile expresó estar muy feliz y ansiosa por mostrar todo lo que han creado.

“Hemos trabajado muy unidos, con mucho amor, es un álbum de 11 temas, ¡ya no se hacen así!, con canciones pensadas y escritas para mí, con diferentes temáticas y con un sonido muy actual”, agregó la artista, quien está trabajando de la mano del hijo de Juan Carlos Calderón, productor de canciones como Un hombre secreto y Se me fue.

Mira el video de lo nuevo de Myriam Hernández acá: