Una crítica situación vivió Myriam Hernández cuando se encontraba grabando el programa estelar de Chilevisión, Yo Soy.

Y es que a tan solo minutos de haber llegado al canal, sus hijos la llamaron para avisarle que su marido, Jorge Saint-Jean, había sufrido un infarto.

Esto ocurrió el pasado 15 de septiembre, cuando la cantante tenía que acudir al set televisivo para grabar el programa. “Antes de salir a grabar Yo Soy no vi bien a Jorge, le dije que no me fuera a dejar al canal porque lo vi muy rojo, tenía la presión alta”, relató.

Pero ante la negativa de su esposo, le pidió a sus hijos que lo llevaran a un centro médico y así salir de la duda.

“Ellos lo trasladaron, yo me voy al canal y cuando voy llegando me dicen Jorge tuvo un infarto. Te juro que me quise morir. Me devolví llorando a la clínica, pero afortunadamente me hicieron caso y el infarto le dio allá. Lo atendieron de inmediato. Y gracias a Dios casi no tuvo daño en el corazón”, contó la artista en Las Últimas Noticias.

Uno de los signos que más preocupó a Myriam antes del infarto, es que su esposo le manifestó que tenía dolor de mandíbula. Una situación que puede darse debido a que el dolor del tórax se expande o se presenta en zonas cercanas como el cuello o, en este caso, la mandíbula.

Luego de la exitosa operación de Jorge, la cantante detalló que “nos miramos, no hubo palabras. Le tomé la mano, lo abracé, nos corrían las lágrimas”.

Después de estar tres días internado, Saint-Jean fue dado de alta y actualmente se mantiene en buen estado de salud, adoptando los cuidados necesarios para evitar una situación como la que vivió.