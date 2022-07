Nacho Gutiérrez reveló complejo episodio que lo llevó a decidir casarse con su pareja: “Me sentí excluido”

El periodista Ignacio “Nacho” Gutiérrez se casó hace dos semanas con quien fuera su pareja desde hace más de diez años, Rodrigo.

En una reciente entrevista, el comunicador indicó cuáles fueron las razones que lo llevaron a realizar esta unión con su novio pese a nunca haber considerado el matrimonio.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN) el ex panelista de Primer Plano reveló que la decisión la tomaron tras pasar por un crítico momento.

Se trata de un accidente que sufrió Rodrigo, razón por la cual Gutiérrez lo acompañó hasta la clínica.

“Mientras eso pasaba, él se quedó dormido y había que hacerle exámenes, una radiografía. Yo le dije que sí al equipo médico, me preguntan qué somos y le digo que es mi pareja y me dicen que no puedo ordenar ningún examen”, señaló.

El personal médico le recalcó que él no era familia del paciente, por lo que no podía dar permiso para ningún trámite, lo que causó que se sintiera “excluido”.

“Ahí uno se da cuenta de que el matrimonio es algo más que palabras bonitas y una rica fiesta. Es algo legal. Ahí decidimos, después de años, casarnos”.