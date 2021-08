Ignacio Gutiérrez estuvo sometido a una operación tras lesionarse los músculos abdominales. Por lo mismo, lleva 2 meses alimentándose solo de sopas para evitar la distensión abdominal.

El periodista practica yoga y en la práctica sintió molestias en el abdomen. No le dio tanta importancia y siguió ejercitándose hasta enero, cuando sintió dolor tras hacer una postura estirándose hacia atrás.

No consultó con un médico a tiempo y la molestia resultó ser una diástasis, una lesión producida en el área abdominal que consiste en la separación de los músculos, lo cual genera debilidad en la zona.

“Me salió una especie de bolita arriba del ombligo, pero me hice el tonto por el tema del COVID-19. Después esa bolita empezó a crecer y en un minuto, ya en junio, me miré y tenía que ir al doctor porque era como una pelota de ping pong. Cuando fui al médico me dijeron que era una diástasis y una hernia y que debía operarme de urgencia“, dijo a LUN el periodista.

Después de la operación que se realizó durante la primera quincena de junio, le ordenaron a Gutiérrez comer liviano para evitar la distensión abdominal. “Empecé con sopas y no me complicaba porque no me daba hambre, me sentía requetecontra mal”, aseguró el comunicador.

“A las tres semanas me empezó a dar hambre. Intenté comer carne, pero me sentí muy mal, me dolió mucho la guata. Tampoco puedo comer arroz, ni papa, ni legumbres, nada que produzca hinchazón. He bajado 8 kilos“, agregó Gutiérrez.

Hoy, dijo, está en la etapa de echarle pollo cocido picado a las sopas. “La primera vez que lo hice me sentí pésimo. Ojalá pueda comerme un bistec para el 18 de septiembre“, cerró.