Nacho Román explicó por qué no se presentó en un capítulo y pidió disculpas al equipo verde

Gran molestia en el equipo verde causó Ignacio “Nacho” Román al faltar a uno de los capítulos de El Discípulo del Chef.

Es que el ex MasterChef, quien está nominado para este domingo, no llegó a grabar el programa y además, no avisó que no iría.

Así lo aseguró el chef italiano Ennio Carota, que incluso advirtió que “una más que falta en mi equipo y se va. Tengo la impresión de que no está comprometido”.

Sin embargo, Román apareció nuevamente este miércoles, dando las razones de su ausencia.

“Nos enfermamos de la guatita”, expresó cuando Emilia Daiber le preguntó qué le había pasado.

#ElDiscípuloCHV | Nacho volvió a la competencia luego de presentar problemas de salud y viene con toda la energía para cocinar 👏 pic.twitter.com/JtZWaCpSQ9 — Chilevisión (@chilevision) August 18, 2022

Una vez empezó la competencia por equipos, el verde le sobró tiempo y el participante en cuestión aprovechó de pedir disculpas.

“Quiero pedirles disculpas por mi forma de ser. Sé que soy un hombre muy arisco, muy huevia… (sic), pero somos un equipo y salud, porque sé que vamos a ganar”, señaló mientras hacían un brindis.

Los 3 nominados

Por otro lado, el último capítulo de dio que hablar una vez más, luego que se conociera el nombre del tercer participante nominado para la eliminación.

De esa forma, ya están los tres nominados para el capítulo de este domingo: Ignacio Román y Max Cabezón, ambos del equipo verde, además de Víctor Zafrada Díaz, del azul.

¡Nominados! 😱 Max se suma a Nacho y Víctor, por lo que enfrentarán el capítulo de eliminación en #ElDiscípuloCHV 👨‍🍳 pic.twitter.com/wIKTGjVnmq — Chilevisión (@chilevision) August 18, 2022

