“Ya me cansé”: La molestia de Nacho Román al ser nominado en El Discípulo del Chef

Un nuevo capítulo de infarto se vivió este lunes en El Discípulo del Chef, donde se produjo la nominación de uno de los participantes.

Para superar la prueba, los equipos debieron preparar postres fritos: Churros, berlines y sopaipillas.

Durante la competencia, Ignacio Román, del equipo verde, señaló que su desempeño en la cocina fue “malo”. “Estoy enfermo, estoy resfriado”, indicó.

Por su parte, el chef Ennio Carota indicó que “hoy a Nacho como que no lo vi. No estaba. Estaba nervioso. Como que no está ni ahí”.

Finalmente, tras probar las preparaciones, los exigentes jueces decidieron que el equipo ganador era el rojo de Sergi Arola. En segundo lugar quedó el azul de China Bazán y en último puesto el verde.

Por esa razón, el chef italiano debió nominar a uno de sus discípulos, quien queda en riesgo de eliminación para el capítulo de este domingo.

“Para mí es muy importante el compromiso de verdad. Remar para el mismo lado es lo más importante para mí”, dijo al momento de escoger a Nacho Román.

“Te quiero dentro de la cocina, no afuera. No te quiero ver dando vueltas. Te veo que estás en otra. Como que estás, pero no estás. Te quiero 100%”, añadió el chef.

Por su parte, Nacho expresó sus descargos al señalar que “hago todo y me dice que no estoy en la cocina”.

“¿Te quieres ir?”, le consultaron desde producción. “Sí”, respondió él. “En realidad ya me cansé. Quiero ver a mi familia”, declaró.