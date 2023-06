Influencer destrozó a Piqué tras revelar incómodo momento en cita: “Me iban a salir tumores de no contarlo”

Pese a que terminó su relación con Shakira hace casi un año, el ex futbolista español Gerard Piqué continúa estando en el ojo del huracán.

Ahora, fue una reconocida influencer ibérica la que lo destrozó al revelar un desagradable momento que vivió en una salida que tuvo con el ex defensa, quien se retiró del fútbol a fines del 2022.

Se trata de Nadia Jémez, quien contó en un video subido a TikTok los motivos por los que no tiene una buena opinión acerca del otrora zaguero del Barcelona, el cual ya superó las 700 mil reproducciones.

“Me hizo pasar una vergüenza”

Jémez afirmó en un primer momento que “Piqué no me cae mal”, inmediatamente señaló que “personalmente no es una persona que me transmita confianza”.

“Una persona que deja a su familia, se lía con una ‘chavalita’ (Clara Chía), se divorcia de su mujer y (genera) ese escándalo, a mí no me transmite confianza. En ocasiones que he estado con él no ha sido una persona a la que yo le deba respeto, porque no se ha comportado bien”, agregó.

La influencer dio a conocer que en una ocasión estaba viajando con el aludido en su auto, asegurando que “le pareció bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la diagonal. ¿Por qué? Pues no sé por qué. Porque le pareció correcto”.

De hecho, delató que el ex futbolista tuvo una inadecuada actitud con un funcionario que cuida un estacionamiento, eso tras entrar pocos segundos antes a gran velocidad.

“El señor del parking lo que hizo fue decirle ‘mira no puedes entrar así en el parking’. Piqué le contestó: ‘Vale, cómprate un amigo’. Yo diciendo: ‘Por favor que me saquen de aquí. ¿Qué hago aquí?'”, añadió.

Nadie insistió en que simplemente “no me lo podía creer. Me hizo pasar una vergüenza. Primera y última vez que me he visto con esta persona” y que reveló todo esto porque “me iban a salir tumores de no contarlo”.