¿Nano Calderón a un reality? Hijo de Raquel Argandoña se refirió a la chance de entrar a un encierro

Nano Calderón reveló a través de sus redes sociales que ha postulado en varias ocasiones a diferentes reality shows, asegurando que habría rechazado ofertas.

Todo habría comenzado por una pregunta anónima a través de sus historias de Instagram, donde le consultaron al hijo de Raquel Argandoña: “¿Te han ofrecido entrar a algún reality?”.

Tras la interrogante, Calderón respondió que habría tratado de ingresar en más ocasión e incluso habría rechazado una oferta.

“Más de una vez. La primera por el puro nombre que tenía el reality”, afirmó Nano.

“Las otras veces sí lo pensé porque me dijeron que era de competición (eso quería), que no era el típico reality de cahuines y relaciones, pero al final no me metí y mejor porque fue exactamente lo que me decían que no sería”, agregó.

Finalmente, el estudiante de Derecho reflexionó sobre como sería su participación al interior de un encierro.

“Igual estando adentro hay que tener mucha paciencia con tanto w… me echarían al toque”, cerró.

