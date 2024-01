Nano Calderón sorprende a Raquel Argandoña con tierno regalo tras delicada operación

Nano Calderón sorprendió a Raquel Argandoña con una cariñosa visita a la Clínica Alemana, lugar donde la presentadora se encuentra hospitalizada por un cuadro de obstrucción intestinal severa.

Es por ello, que su hijo decidió sorprenderla en medio de su complicado cuadro de salud, llevándole un regalo que incluía flores y globo con la frase “Te amo”.

En primera instancia, la fotografía fue publicada por Nano a través de sus historias de Instagram sin indicar que se trataría de un regalo para su madre.

Sin embargo, minutos más tarde el mismo registro fue compartido por Raquel a través de sus redes sociales, donde comentó “Gracias”, etiquetando a su hijo y agregando la canción “Can’t Take My Eyes Off You” de Morten Harket.

Cabe destacar que la conductora de televisión fue recientemente operada, información que fue confirmada por el animador José Miguel Viñuela en el programa “Tal cual” y la información sobre su recuperación se mantiene en carácter reservado.

