Rosas y marcas de lujo: Nano Calderón sorprendió a Raquel Argandoña con costosos regalos por su cumpleaños

A solo días del cumpleaños de Raquel Argandoña, su hijo Nano Calderón sorprendió esta semana al mostrar en redes sociales los costosos regalos que le obsequió.

Cabe mencionar que el importante acontecimiento tendrá lugar el próximo 5 de diciembre, instancia donde cumplirá 66 años de vida.

En ese contexto, además, la conductora se reunió este lunes con algunos cercanos para comenzar con los preparativos de la celebración.

Los elegantes y lujosos regalos de Nano Calderón a Raquel Argandoña

Ahora, mediante su cuenta de Instagram, Calderón quiso hacerse parte de los festejos y mostró un elegante y prominente ramo de rosas rojas que entregó a su madre.

Sin embargo, el presente no quedó ahí, pues el estudiante de Derecho también tenía una enorme bolsa de la marca de lujo fracesa Luis Vuitton para la animadora de televisión, que cumplirá 66 años la próxima semana.

“Me voy a ir a Buenos Aires, que me lo regaló el amor de mi vida, y este regaló me lo hizo un amor de guata”, expresó Argandoña en un video que publicó su amigo, William Geisse, donde muestra el bello ramo.

Mira los registros a continuación:









Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por William Geisse (@william_geisseoficial)

