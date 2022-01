La joven influencer chilena Ignacia Antonia se ha transformado en todo un fenómeno de las redes sociales, registrando millones de reproducciones en sus videos de TikTok y una importante comunidad en Instagram, en donde sus más de 9 millones de fans están atentos a cada uno de sus movimientos.

Durante sus últimos post en que se muestra disfrutando en un lugar paradisíaco en Ecuador, los internautas rápidamente notaron una anomalía en su rostro. Se encontraba con un parche en su nariz, lo cual rápidamente desató una conversación en relación a lo que le había ocurrido.

Lee también: Leo Méndez denuncia fallida cirugía en Chile: “¿Quién me asegura que no quedaré así para siempre?”

Según indicaron los usuarios, se trataría de una reciente intervención estética en esta parte de su cara. Recordemos que la joven se sometió a un procedimiento llamado rinomodelación en mayo del año pasado, en que corrigió las “imperfecciones” sin necesidad de entrar a pabellón y hacerse una cirugía mayor.

De hecho, de acuerdo con la información entregada por la Clinica Leben & Körper que atendió a Ignacia en el 2021, “esto es un tratamiento con un resultado a corto plazo que se realiza en 15 min”.

Efectivamente, esta intervención que suele realizarse aplicando ácido hialurónico, no es de carácter definitivo y eso quedó en evidencia debido a que el parche volvió a aparecer y la misma chilena expresó en su último video que “se me estaba cayendo la nariz por eso me la pegue con cinta“.

Lee también: “Todo va bien”: Naya Fácil compartió imágenes tras realizarse 6 cirugías estéticas en Colombia

No obstante, algunos de sus seguidores, de todas formas, especularon con que la tiktoker se hubiese realizado nuevamente algún procedimiento de este tipo. Incluso, algunos comenzaron a burlarse diciendo que se había arruinado la nariz, o que “parece Michael Jackson“. Por su parte, otros la defendieron y aseguraron que ella “es perfecta”.