Natalia “Arenita” Rodríguez se descargó por efectos secundarios del embarazo: “Me siento como el loli”

No todo es color de rosas al momento de vivir un embarazo, y así lo demostró Natalia “Arenita” Rodríguez, quien ya se encuentra en el octavo mes de gestación.

La ex integrante de Yingo, que actualmente se mantiene radicada en Dinamarca junto a su esposo, Jens Bach, acudió a su Instagram para descargarse por los malestares que ha vivido en el último trimestre de su embarazo.

“Me siento como el loli. Llevo casi una semana con una rinitis horrible ahora que estoy en el tercer trimestre y más grande aún”, escribió en una historia que muestra su avanzado estado.

“Siento los pies, manos y cara hinchados y con eso también los calambres en las piernas. It’s not funny to be pregnant (No es divertido estar embarazada)”, sentenció en este sincero post.

Cabe recordar que tiempo atrás, la ex figura televisiva reveló que está en la dulce espera de una niña, a quien le pondrá el nombre de su fallecida abuela, Luisa.

En ese contexto, Arenita dio a conocer una serie de datos randoms sobre su vida, pero hubo algunos que hicieron alusión a su maternidad y que no pasaron desapercibidos.

De acuerdo con lo que dijo, no seguirá algunas tradiciones que están bastante arraigadas, al menos en la cultura popular de nuestro país.

“No le pondré aros a mi hija ni la voy a bautizar”, confesó Rodríguez en ese entonces, dejando claro que ejercerá su maternidad a su manera y que no se dejará influenciar.

