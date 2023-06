“Desde que el país eligió rechazo…”: La dura crítica política de Natalia “Arenita” Rodríguez hacia Chile

Natalia Rodríguez se ha mostrado muy activa en sus redes sociales, donde comparte su vida en Dinamarca y frecuentemente responde preguntas que le hacen sus seguidores.

Recordemos que hace un par de semanas, Arenita dio la noticia de que se convertiría en madre en el primer capítulo de su podcast Chao! Me largué.

En su mayoría, las consultas son sobre su vida en el país europeo, sus primeros meses de embarazo y cómo lo hizo para cambiarse de país.

En medio de estas, una seguidora le consultó qué pensaba ella que le faltaba a Chile para comenzar a ser como los países europeos, a los cual Arenita dio una dura respuesta.

“Les faltó haber aprobado la Constitución que rechazaron“, escribió en sus historias de Instagram.

“Y no digo más porque ya no me meto en nada que tenga que ver con política en Chile. Desde que el país eligió rechazo que ya me desentiendo con todo eso“, afirmó Natalia.

Más tarde, afirmó que le llegaba mucho “hate” cuando opinaba de política y más abajo compartió una foto de un usuario que le respondió su historia critcándola. “No seas ridícula. Ese bodrio era inaprobable“, le contestaron.

“Hue… que ni me sigue y me anda insultando. En general nunca pesco ni respondo hate, pero ahora me pilló de mal humor”, aseguró para cerrar el tema.