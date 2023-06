Natalia Rodríguez sinceró por qué decidió ocultar su embarazo por meses: “Siempre está el riesgo”

Fue en 2018 que Natalia Rodríguez, más conocida como Arenita, fue a vivir fuera de Chile para asentarse en Dinamarca, país donde actualmente vive junto a su esposo danés Jens Bach.

Y recientemente la ex chica Yingo dio una sorpresiva noticia a sus seguidores: Se convertirá en madre por primera vez y ya tiene 19 semanas.

Recordemos que, en diciembre del año pasado, la reina de los pokemones sufrió un embarazo ectópico debido al cual tuvieron que extirparle la parte derecha de una trompa de Falopio. Por esta razón, dijo que tenía un poco de desconfianza en que algo malo fuera a pasar.

¿Qué dijo Natalia Rodríguez?

“En un comienzo del embarazo también tuve dolores en la parte baja del abdomen. Esa es la razón porque quise mantener mi embarazo en secreto. Siempre está el riesgo de un aborto espontáneo y cómo sentía mucho dolor, tenía un poco de miedo. Ahora ya no me duele nada, por suerte“, dijo Arenita a LUN.

La noticia fue informada en el primer capítulo de su podcast personal Chao! Me largué, programa que se encuentra en el octavo puesto del ranking Top de podcast Chile en Spotify.

“Hace más de un año que quería hacer un podcast, pero le di muchas vueltas por la sobreexposición y lo mal que lo pasé en mis tiempos de la TV y la farándula“, revela.

Sin embargo, asegura, todo cambió cuando supo que se convertiría en madre. “Cuando quedé embarazada pensé que si no lo hago ahora, no lo haré nunca. Debo seguir mis sueños y deseos porque no quiero que el día de mañana decir que porque tuve un hijo dejé de hacer cosas que me gustan”, asegura.

En relación al programa, dice que planea lanzar dos capítulos mensuales, mientras que complementa con su trabajo como encargada de un centro deportivo acuático.