Natalia “Arenita” Rodríguez explicó por qué no volvería a vivir en Chile: “Está súper peligroso”

Natalia Rodríguez, quien se dio a conocer por su apodo de “Arenita” en el extinto programa Yingo, se encuentra viviendo hace varios en Dinamarca, país natal de su esposo Jens Bach.

A pesar de la distancia, la joven se mantiene conectada con Chile a través de redes sociales, específicamente Instagram, donde frecuentemente abre una bandeja de preguntas para que sus seguidores le realicen consultas respecto a su vida en Europa.

Durante la jornada de este viernes, recibió la pregunta “¿volverías a Chile? Y si la respuesta es no, ¿por qué?”, ante lo cual Rodríguez emitió una sincera respuesta.

“No volvería, porque ya estoy haciendo mi vida acá. Y creo que está súper peligroso y diferente a cómo recordaba Chile“, partió diciendo.

La ex figura televisiva, además, explicó que “cambié mucho y cuando fui a Chile me encantó ver a mi familia y amigos, pero no lo sentí tan como hogar“.

En ese sentido, sostuvo que en Dinamarca tampoco siente ese ambiente hogareño “al 100%”. “En realidad me siento de ningún lado”, dijo junto a un emoji sonriendo.

“Pero uno nunca sabe las vueltas de la vida, siempre lo repito”, cerró la historia.