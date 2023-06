Natalia Rodríguez explica por qué su parto será en Dinamarca y no en Chile: “Me saldría un ojo de la cara”

Natalia Rodríguez, quien se hizo conocida con el apodo de “Arenita” en su paso por el extinto programa Yingo, reveló hace unos días que se convertirá en madre por primera vez y que ya tiene tres meses de embarazo.

La noticia la dio a conocer en el capítulo estreno de su podcast Chao! Me largué, donde, además, reveló detalles de su breve estadía en Suecia y su nueva vida en Dinamarca, lugar donde reside hace algunos años junto a su marido.

“Seré mamá si es que el universo, el dios sol, todo mi cuerpo y todo lo permite, obviamente. Por el momento tengo tres meses de embarazo. Probablemente cuando ustedes escuchen este capítulo tenga cuatro, quizás un poco más”, indicó.

Asimismo, contó que esta información se la tenía guardada “porque uno nunca sabe lo que puede pasar, y los primeros tres meses de embarazo son súper complicados. Dicen que hay muchas posibilidades de tener un aborto espontáneo”.

“Feliz, conmocionada, nerviosa, triste, alegre, frustrada. Tengo un mar de emociones, no se los oculto, sobre todo cuando me enteré de esta noticia; no sabía si ponerme feliz cuando vi el test de embarazo”, agregó.

Nuevos detalles del embarazo

Ante este sorpresivo anuncio, la joven utilizó su cuenta de Instagram para agradecer el cariño de la gente y aprovechó de interactuar con sus seguidores mediante la clásica “bandeja de preguntas”.

En primer lugar le consultaron “¿a quién le contaste primero cuando supiste que esperabas guagüita?”, respondiendo que “primero a la familia de acá, después a los amigos de acá y después a mi familia de Chile”.

Asimismo, la ex figura televisiva indicó que en dos semanas más sabrá el género de su bebé, pero reconoció que “yo tengo la impresión de que es hombre, no sé por qué, pero mi familia y la danesa también creen que es mujer. Jens (su esposo) piensa que es mujer”.

“Si es niña ya le tengo nombre, se llamará como mi abuela en honor a ella, además su nombre suena bien en español y danés. Si es hombre aún no lo tengo claro, pero tendrá un nombre danés”, agregó.

Rodríguez también respondió la pregunta de una usuaria, quien consultó “¿tu hija nacerá en Chile?”, ante lo cual contestó que “no sé si es hija o hijo y nacerá en Dinamarca”. Además se sinceró sobre su decisión de tener a su primer bebé en el país europeo.

“En Chile no tengo Isapre y me saldría un ojo de la cara particular y bueno, aquí es gratis la salud. Además pasaporte danés para la criatura”, explicó.

Revisa las historias acá: