La desinhibida respuesta de Natalia Rodríguez sobre nueva funa a Karol Lucero: “No me sorprende para nada”

Alejada de las pantallas y el espectáculo, Natalia Rodríguez ha dedicado los últimos años a construir su nueva vida en Dinamarca, país donde reside con su esposo Jens Bach.

“Llegar a un país nuevo, donde no tienes amigos, ni familia, ni trabajo y donde no puedes comunicarte con nadie (…) eso creo que fue lo más difícil para mí”, fue parte de lo que relató en septiembre pasado.

Sin embargo, la también conocida como Arenita ha demostrado que, pese a la distancia física, su vínculo con Chile permanece activo, pues constantemente interactúa con sus seguidores de Instagram y opina sobre la contingencia.

Y fue a raíz de este último punto que la ex chica Yingo dejó a nadie indiferente con una polémica interacción que publicó en la plataforma. Y es que Rodríguez participaba en una dinámica de preguntas y respuestas con usuarios de la red social cuando un internauta le preguntó sobre la última funa que pesa sobre Karol Lucero.

“¿Qué piensas de la nueva funa al innombrable?”, le escribieron. Sin temor a las represalias y dispuesta a entregar su opinión con honestidad, Natalia respondió a la interrogante, pero no sin antes advertir que tomó la decisión de hablar sobre el tema “porque se lo habían preguntado muchas veces”.

“La verdad es que no me sorprende para nada”, partió señalando en el video. “Siento que las personas que son malas es muy difícil que cambien. Nada más que eso”, sentenció la ex pareja del comunicador a través de una escueta y breve declaración.

Revisa el video a continuación: