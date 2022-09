“Ahí se fue todo a la…”: Natalia Rodríguez recordó su pasado como “Arenita” y reveló si le molesta ese apodo

Natalia Rodríguez, quien saltó a la fama en Chile bajo el seudónimo de Arenita en el extinto programa Yingo, actualmente lleva una vida alejada de la televisión y fuera del país, ya que desde hace algún tiempo se encuentra radicada en Dinamarca.

La ex “reina de los pokemones”, como le decían en su época, vive hace un tiempo en el país europeo junto a su esposo, el danés Jens Bach. Sin embargo, se mantiene bastante activa con Chile a través de sus redes sociales.

Como hace usualmente, Rodríguez puso a disposición una bandeja de preguntas en Instagram, donde sus seguidores y seguidoras pudieron realizarle diferentes consultas asociadas a su paso por el programa juvenil.

Una de ellas apuntó a qué es lo que más atesora de haber sido Arenita, lo que fue respondido de la siguiente manera: “Si hay algo que puedo decir que extraño, es el lado creativo que tenía. Hacer fiestas juveniles, inventar conceptos, animar fiestas, inventar contenido pal’ programa. Hacer notas y grabar“.

Sin embargo, destacó que “después ya cuando se empezaron a meter demasiado en mi vida, ahí se fue todo a la v… y dejé de disfrutarlo”.

Continuando con esto, le preguntaron si es que le molesta que la gente aún continúe refiriéndose a ella como Arenita, aclarando que “si son personas que no conozco y obviamente me conocieron con ese apodo, no me molesta”.

“Pero si una persona que considero amigo o algún familia me dice arenita, no sé, me causa ruido porque me hace pensar que esta persona al parecer no está viendo quien realmente soy, o sea, solo ve al personaje“, sentenció.