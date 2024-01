Arenita compartió profunda reflexión sobre maternidad y cuestionamientos

Natalia Rodríguez utilizó su cuenta de Instagram la tarde de este viernes para compartir una profunda reflexión respecto de la maternidad y cómo las mujeres son cuestionadas constantemente.

La influencer, popularmente conocida como “Arenita”, dio a luz a su primera hija, Luisa, hace dos meses junto a su esposo Jens Bach.

¿Qué dijo Natalia Rodríguez?

“Hoy es uno de esos días donde no quiero ser mamá y no es porque no quiera a mi hija o no me quiera hacer responsable de mis decisiones, es más bien porque desearía sólo por un día poder descansar mentalmente, dormir y no tener responsabilidad de cuidar a alguien que depende 120% de mí para vivir”, señaló la influencer en sus historias de Instagram.

En esa misma línea, apuntó a quienes la cuestionan constantemente: “No va a faltar la que me diga ¿entonces para qué la tuviste? Porque me estoy dando cuenta que a las mamás siempre se les critica por todo y no tienen derecho a quejarse”.

Por otra parte, comentó que la reflexión se gestionó en un día de extremo cansancio, donde las circunstancias eran adversas y aseguró que eso también forma parte de la normalidad.

“Me convertí en madre, pero no dejo de ser humana y tener también necesidades de descanso, autocuidado, ocio, etc. Nadie dijo que iba a ser fácil”, señaló Rodríguez.

Finalmente, Natalia pidió a sus seguidores que le enviaran fuerzas en medio de su complicado momento.

