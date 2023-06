“Es un sacrificio”: Natalia “Arenita” Rodríguez respondió a cuestionamientos por “no aceptar la maternidad”

La ex chica Yingo, a una semana de revelar su embarazo, no dudó en responder a una usuaria que le preguntó si es que no quería tener a su guagua y a otra seguidora que le aseguró que "la maternidad está sobrevalorada".