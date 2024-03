Natalia Valdebenito sinceró su descontento con el Gobierno: “Se hicieron promesas y se debe cobrar”

En el marco de la promoción de su nuevo espectáculo “Esto es un secreto”, el cual agotó la totalidad de las entradas en el centro cultural Matucana 100, la comediante Natalia Valdebenito concedió una entrevista y sinceró su descontento con el Gobierno del presidente Gabriel Boric.

En conversación con Radio ADN, la actriz manifestó que “se hicieron promesas frente a las personas que lo necesitan y eso se debe cobrar, porque es la vida de este país, es la vida de personas”.

En esa línea, recordó a las personas víctimas de trauma ocular en el marco de la violencia policial ejercida en el denominado estallido social. “Las personas con trauma (ocular) se han ido suicidando”, advirtió.

A lo anterior, añadió: “¿cómo nosotros le decimos a esas personas que la justicia existe si no hay una recompensa o una sanación, no hay reconocimiento, no hay culpable, no hay reparación? No hay nada”.

A su vez, Valdenito aclaró que “no estoy cobrando algo que estoy inventando”, pues afirmó que “estoy diciendo de anuncios que dijo el mismo presidente cuando era candidato“.

Finalmente, la artista concluyó su intervención diciendo que “ellos no me deben nada, pero sí creo que a Chile y sobre todo a personas que han sufrido muchísimo”. “Pienso en mi amigo Gustavo Gatica (…). Que él me diga ‘se me están muriendo mis amigos, suicidándose’, me duele”, cerró.

