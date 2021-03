Natalia Valdebenito dio a conocer una serie de insultos que recibe a través de mensajes directos (DM) en Instagram.

Por medio de sus historias, la actriz y comediante publicó capturas de pantalla con las ofensas que le escribe un usuario en particular, quien la califica en reiteradas ocasiones de “perra” y otras palabras peyorativas.

“Este tipo usa su red para insultarme. No lo conozco. No hay razones. Es absolutamente gratuito“, denunció Valdebenito.

Lee también: Catherine Mazoyer: “Me hicieron bullying hasta grande, era la guatona del curso”

Asimismo, indicó que “es cierto que podemos pasar por alto este tipo de acciones, pero considero aún más importante denunciar y dejar en evidencia como operan”.

“Siempre me piden que me calle, incluso quienes me quieren y conocen, supongo que es por esto. Pero si no me defiendo yo, ¿quién?”, agregó.

Finalmente, indicó que “esto es lo que viven muchas mujeres a diario y pasar por alto estas cosas, no logran hacer que no existan. La violencia machista está en todas partes. Cuídense, cuidémonos”.