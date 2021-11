La comediante y actriz nacional, Natalia Valdebenito, reflexionó sobre las próximas elecciones presidenciales, el ambiente electoral y las últimas encuestas en la previa de los comicios del 21 de noviembre.

En conversación con Me importas Tú, con la psicóloga Pamela Lagos y el actor Gonzalo Sepúlveda, Valdebenito indicó que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, “es muy peligroso. Nunca ha considerado a las mujeres como sujetos de derechos, volvemos a ser muebles de alguna manera”.

“Personas como yo podríamos desaparecer, así de real. Lugares para trabajar no habría. Si con la pandemia, las mujeres retrocedimos diez años en términos laborales, cuánto más podríamos retroceder con él”, manifestó.

Lee también: JC Rodríguez protagonizó gracioso intercambio con Artés en Contigo en la Mañana: “Tengo más votos que usted”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Natalia (@valdebenitonata)

En la misma línea, agregó que “estamos en peligro cuando hay este tipo de pensamientos que no incluyen a todas las personas como seres únicos y lo que encuentro más lamentable es que me voy a tener que casar, por que obviamente le va a dar un bono a la mujer casada”.

“Una persona como él, en el cargo que sea, fue diputado, pero como es más flojo que la frente, no hizo nada. ¿Qué haría ahora? No tengo idea, no sé si sabe trabajar, no sé de dónde saca la plata, es patriota pero no tributa aquí, él es una gran contradicción y al mismo tiempo es una gran mentira para llevar a las personas al ‘yo lo voy a defender, yo lo voy a cuidar’, pero su hija pierde sus derechos, su mujer vale menos que usted”, aseveró la artista.

Finalmente, reitero: “Si todavía estamos expuestas a este peligro imagínate con una persona como él al poder”.