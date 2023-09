Natalia Valdebenito analizó a jugadores de Gran Hermano: Eligió su favorita y proyectó a Pincoya como comediante

Natalia Valdebenito se declaró una seguidora más del fenómeno televisivo del momento: Gran Hermano Chile. La comediante, quien se encuentra en medio del cierre de su espectáculo “FEA”, analizó a cada jugador del encierro.

En exclusiva para CHV Noticias, la actriz entregó palabras para cada uno de los participantes que siguen en competencia.

El primero en ser evaluado fue Hans Valdés, con quien reconoce que tiene sentimientos encontrados: “Me parece un poco peligroso y encuentro que se hace el leso, pero está escuchando y está mucho más atento de lo que las personas creen. No subestimaría el poder de Hans, lo digo en serio“.

La jugadora favorita de Natalia Valdebenito

La comediante se deshizo en elogios al hablar sobre Constanza Capelli, una de las jugadoras más queridas y controversiales del programa.

“Mi favorita, debo asumirlo. Para mí debiera ser una de las finalistas, claramente le ha tocado muy duro, pero ella también ha tenido comportamientos humanos que han hecho que se equivoque”, dijo en relación a los últimos conflictos en la casa.

Sobre estas polémicas, Valdebenito enfatizó que “no podemos justificar desde ningún punto de vista la violencia, claramente. Pero si me tengo que identificar con una loca de este reality, esta es la mía“.

En el caso de Raimundo Cerda, la actriz reconoció que “al principio debo decir que me erotizó, porque ver llegar a este hombre… francamente. Pero, ¡nos engañó! Rai al 3331, se hizo el leso. Tres años de relación con la Fran no puede ser”.

Pincoya, ¿una futura comediante?

La exponente del stand-up chileno también se emocionó al analizar a Jennifer Galvarini, más conocida como “Pincoya”, indicando que “merece todo mi respeto, ella se define a sí misma como comediante y me parece que tiene todos los elementos para hacerlo“.

“Le deseo un futuro esplendor. Creo que es todo lo contrario a lo que le dijo la Fran, ella sí le va a ir la raja, sí va a tener mucha pega, sí va a conocer a todas las personas que quiera”, afirmó.

Asimismo, expresó que “espero que todos sus sueños se cumplan con su gatito (hijo), su marido y su Isla de Chiloé. Le sacaría más el jugo, le preguntaría más cosas, quiero conocerla mucho más de lo que el programa nos da la oportunidad”.

Más opiniones sobre jugadores de GH

La comediante se detuvo en otros jugadores del encierro como Alessia Traverso, a quien la proyectó como posible finalista, y reveló su cambio de opinión sobre Mónica Ramos.

En relación a la participante de 77 años, manifestó que “pensaba que al igual que Jorge, que no me cae muy bien, se tenían que ir de las primeras. No porque ella no merezca participar, sino que uno no pelea de igual a igual”.

“La señora no se mueve, no cocina. Lo que sí tengo que decir en el caso de ella y La Pincoya, que son mujeres que han trabajado toda su vida y me parece genial que ahora estén metidas en un hotel donde los cabros las atiendan“, dijo.

“Me pongo en el lugar de una mujer de 77 años, que esté metida jugando y pasándola la raja. Creo que es una gran oportunidad para la vejez en este país, para dejar de abuelizar a las personas y tratarlas de igual a igual”, agregó después.

