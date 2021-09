En el último capítulo emitido de Pero con respeto, la comediante Natalia Valdebenito comentó que se vistió de monja para el matrimonio de la cantante Ana Tojiux.

Fue luego de un juego que le hizo J.C. Rodríguez a Valdebenito, que consistía en adivinar qué era lo que había en una caja, cuando la actriz reveló la peculiar ceremonia y expuso por qué no es bueno que ella dirija los matrimonios.

“Yo casé a la Ana Tijoux”, comentó Valdebenito. “Ya se separó”, agregó entre risas.

“Sí, no dan resultado mis casorios”, continuó antes de explicar toda la historia.

“Ella me pidió y me dice ‘quiero que me cases’, porque la Ana es mi amiga hace mucho tiempo, ‘quiero que me cases vestida de monja’, y yo creo que en la idea, Ana quería pasar luego por ese trámite, de una manera divertida y armé todo un texto y yo la casé vestida de monja, para ella”, detalló la también locutora de radio.

“O sea, ella se casó por el civil en el fondo y se casó simbólicamente con Natalia Valdebenito, su amiga vestida de monja”, respondió el animador de Chilevisión, ante lo que Valdebenito añadió que “ella me pidió que fuera un poco sexy”.

Finalmente, la comediante reflexionó al decir que “no me llamen para que los case porque la hue… no resulta, mucha fe yo no le tengo al vínculo”.