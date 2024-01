Natalia Valdebenito acusó “machismo” en polémica de Avello y Pinto: “Si una mujer hace lo mismo…”

Natalia Valdebenito también tuvo palabras para la polémica que se ha generado entre Luis Pinto y Felipe Avello, esto tras la divulgación del documental de César Huispe, conocido como Cesarito de Críticas QLS, en que el protagonista apuntó al comediante por divulgar imágenes íntimas sin su consentimiento.

En específico, la actriz apuntó sus dardos hacia los usuarios que están defendiendo a Avello, especialmente quienes justifican el humor que empleó el “pececillo” en su primera etapa como comediante.

¿Qué dijo Natalia Valdebenito?

En el programa radial Café con Nata, la comediante criticó a los seguidores de su colega de profesión, explicando que no entiende que lo defiendan por sus performance del pasado.

“Yo creo que todos los comediantes hemos aprendido que el humor no es contra de las personas. Digo en contra porque se reían de una persona, era bullying total“, comenzó sus descargos Valdebenito.

Enseguida, se refirió a la audiencia que está defendiendo a Felipe por su humor en aquella época, asegurando que “pueden quedarse con el comediante que quieran y todo bien, pero lo que no me gusta es que lo justifiquen. Hay que ver el error para decir que está bien y que está mal y aprender de eso”.

Asimismo, no estuvo de acuerdo con la forma en que su colega de profesión se disculpó por los hechos apuntados por Luis Pinto en el documental.

“Para mí ayer fue ver a Felipe con la misma mantita que se ponía a decir: ‘Soy un pobre comediante que antes hacía chistes de mier… y ahora entendió que no tenía que ofender a la gente’. O sea, si no te gusta, no lo hagas”, aseveró la actriz.

“A lo que voy con el público es que no se puede justificar estos actos. Entenderlos sí, comprender el paso del tiempo, sí. Creer que el tipo cambió, sí. Por supuesto que sí, si es un gran comediante y nadie le quita eso. ¿Pero justificar?“, complementó después.

Finalmente, Valdebenito cerró explicando que, a su parecer “hay un machismo aquí… Si una mujer hace lo mismo que ha hecho, que hizo y dijo Felipe Avello, jamás sería defendida como ha sido defendido él”.

“Ya que ustedes lo defienden y lo quieren mucho, lo mejor que pueden hacer es exigirle es subir la vara con su humor que ya es genial“, concluyó.

#podcast #humor #felipeavello #chile #comedia ♬ sonido original – SÚBELA @subela_radio En los últimos días, un acalorado debate se ha tomado las redes sociales por el estreno del documental de YouTube “Giro Transversal: La historia de Luis Pinto”. A raiz del impacto de este contenido, Felipe Avello se disculpó por haber utilizado imágenes sin consentimiento del modelo Luis Pinto en sus shows de comedia hace varios años, lo que provocó que diversos usuarios escarbaran en antiguos contenidos del humorista. En ese contexto, también reflotó en redes sociales un audio de Felipe Avello y Pedro Ruminot con burlas -irreproducibles en este post- al físico y salud mental de Pamela Leiva. Esta semana, la Nata reflexionó sobre todo lo anterior en el episodio de este jueves 4 de enero de #CaféConNata. Este video es solo un extracto de su editorial de ese día, donde reflexionó sobre cambiar como persona, hacer evolucionar con ello a la comedia y también la recepción y juicio por parte del público a antiguas rutinas de comedia. No te pierdas el programa de lunes a viernes a las 9:00 y revive los capítulos completos en Spotify. #subela

