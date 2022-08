“No veo valentía en asumirlo”: Natalia Valdebenito genera polémica tras criticar a firmantes de carta por el Rechazo

La actriz y comediante, Natalia Valdebenito, causó controversia en redes sociales este lunes después de criticar a los firmantes de la carta en apoyo al Rechazo, que fue difundida este domingo y que cuenta con 100 figuras públicas.

“¿Rechazar es nadar contra la corriente?”, se preguntó la humorista a través de su cuenta de Twitter, lo que rápidamente convirtió su nombre en tendencia en la red social.

“Creo todo lo contrario. Es seguir la marea de la desigualdad con indiferencia. Es lo mismo de siempre. Es estar muy cómodo. Y no querer perder privilegios que otros no tienen. No veo valentía en asumirlo, mucho menos firmando una carta“, agregó.

Entre los firmantes se encuentran reconocidos nombres, como los actores Álvaro Rudolphy, Pablo Díaz y Diego Ruiz; los ex ministros Rene Cortázar, Soledad Alvear, Vivianne Blanlot y Mariana Aylwin; el ex constituyente, Felipe Harboe, y el Premio Nacional de Música 2012, Juan Pablo Izquierdo, entre otros.

De inmediato, recibió una ola de mensajes en Twitter de usuarios que la criticaban, mientras que recibió el apoyo de otro grupo.

