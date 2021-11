Múltiples reacciones dejó el triunfo del candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, como primera mayoría de las elecciones presidenciales, obteniendo 1.961.122 votos, es decir, un 27,91% de los sufragios.

En ese contexto, Natalia Valdebenito tuvo palabras en sus redes sociales para opinar de lo sucedido mediante una declaración pública. “No voy a decir nada más de política, me retiro de esto en términos creativos por varias razones”, anticipó la comediante.

“Yo creo que perdí hasta la voz hablando que nadie podía votar por Kast por todas las razones que sabemos y mira donde estamos. Hablé sobre la señora que no muere nunca en el festival en un tiempo atrás y no se va a morir nunca. Me retiro, y nada po, voten por el weon que quieran, pero voten”, dijo la actriz en Instagram.

Pero luego reflexionó: “No, la verdad es que no nunca será ese el mensaje porque eso nos tiene aquí. Ya no se que decir, este país me ha dejado sin palabras“.

Finalmente, advirtió a sus seguidores que ojalá pudieran entender “el estado en el que estoy“.