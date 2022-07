Actriz es vegana: Natalie Portman reveló que Chris Hemsworth dejó de comer carne para grabar escena con beso

"El que coma carne no es algo que me enoje o me preocupe, pero él solo estaba siendo considerado", fue parte de lo que dijo la intérprete de Jane Foster/Mighty Thor en la película Thor: Love and Thunder de Marvel, donde comparte pantalla con su colega australiano.