Nataly Chilet se diplomó de Harvard con honores: “Era un gran sueño para mí”

“Fue una experiencia demasiado potente para mi vida, en todo sentido: en lo laboral y en lo personal”. Con esas palabras, la periodista y ex Miss Chile, Nataly Chilet, resume su paso por la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

A fines de agosto, la comunicadora sorprendió a sus seguidores en Instagram tras anunciar el comienzo de sus clases de Marketing Digital en la prestigiosa casa de estudios. Sin embargo, el proceso para llegar allí partió desde mucho antes.

Todo comenzó en medio de la pandemia, cuando se encontraba cumpliendo la cuarentena en su departamento y se dedicó a mirar distintas charlas TED. “Uno las ve y se inspira, porque son personas que han desarrollado proyectos y empresas súper grandes e importantes”, señala en entrevista con CHV Noticias.

“Estaba escuchando una charla TED y era una persona que había estudiado en Harvard. Y decía que uno tenía que anotar las cosas que les gustaría hacer en la vida y que siempre tenía que soñar en grande“, relató Chilet, quien anotó en una agenda uno de sus mayores anhelos: Estudiar Marketing Digital en Harvard.

Respecto a las razones para estudiar este curso, confiesa que “el tema de las redes sociales es algo que me fascina y algo con lo que trabajo, también. Unos días después comencé esta ruta para llegar a Harvard y lo primero que hice fue buscar a través de internet cómo contactarme con ellos”.

“Primero los contacté por redes sociales y después les mandé un correo, les conté un poco mi historia. Yo creo que nos comunicamos como 10 veces por correo en este proceso y, aparte de eso, asistí a un webinar desde Chile donde pude ver a dos personas que habían generado un negocio muy exitoso”, indicó.

Ese conversatorio fue clave para “empaparse” de lo que significa llegar a la universidad. En cuanto al idioma, asegura que habla inglés desde el colegio y eso le permitió que no realizara el denominado examen PET, ya que lo había realizado hace unos años.

“Hablo inglés desde el colegio, pero este era otro desafío, porque es una universidad muy prestigiosa. Entonces, estuve preparándome en inglés durante un año“, afirma.

Rompiendo estereotipos

Nataly Chilet, quien es periodista de profesión, se hizo conocida en el mundo del espectáculo cuando participó en distintos certámenes de belleza. No obstante, su coronación como Miss Chile en en 2008 le abrió la una gran ventana televisiva que la llevó a participar de programas como Morandé con Compañía, Intrusos y Zona de Estrellas.

Desde entonces, ha sido un camino de aprendizaje constante y de lidiar con prejuicios que ella misma trata de no tomarle mayor importancia. “Cuando era más chica participé en varios certámenes, me titulé como periodista y ahora pude desarrollarme como profesional en la Universidad Católica. Es un poco romper con los estereotipos, porque hay tantos estereotipos que nos hacen tanto daño, entonces eso también ha sido bonito para mí“, reconoce.

“Obviamente siempre hay prejuicios, hay gente que le gusta mirar las cosas de mala manera o sentirse incómodo con una persona que le está yendo bien. Pero no quiero poner el foco en eso, a uno no le suma para nada. El cariño que he recibido en redes sociales ha sido enorme“, sostuvo.

En ese sentido, no oculta sus sentimientos por alcanzar esta anhelada meta: “Era la única chilena, no se imaginan la emoción. Me han escrito tantas personas, he tratado de responder a todos los que me han escrito, especialmente mujeres, que se han inspirado y que quieren estudiar o viajar al extranjero a hacer un curso”.

“Fue muy lindo para mí inspirar a otros por algo bueno y positivo, también invitar a soñar. Lo primero es soñar que vas a estar en un lugar algún día y después estructurar una estrategia para que eso se cumpla“, añadió.

Cabe mencionar que antes de llegar a la universidad estadounidense, en el segundo semestre de 2021 realizó un diplomado en Marketing Digital en la Universidad Católica, obteniendo su certificado en julio de este año.

“Sin duda, fue la mejor decisión previo a Harvard, porque si no hubiese pasado por la Universidad Católica, quizás no hubiese podido entender toda la materia (…) Entonces, fue la mejor ruta para llegar a ahí y Harvard fue la guinda de la torta“, cuenta.

“El lugar de mis sueños”

El 22 de agosto de 2022 quedará marcado para siempre en la vida de Nataly, ya que ese día comenzó el curso en la prestigiosa casa de estudios, el cual se extendió durante una semana y concluyó una etapa que inició hace más de un año en Chile.

“Yo estaba muy nerviosa, de hecho preferí no compartir nada ese día en mis redes sociales. Solo quería dedicarme a estudiar y aprender, obviamente si lo compartía siento que muchos me iban a preguntar y quería mostrar mi experiencia después”.

Al llegar a Harvard, se encontró con un grupo de compañeros proveniente de distintas partes del mundo como Italia, Arabia Saudita, Estados Unidos, Bélgica y Brasil.

“Todos estaban dedicados al mundo de las comunicaciones y les gustaba trabajar en redes sociales, entonces quería saber cómo lo manejaban ellos. Estuve todo el día en eso y después nos quedamos conversando, comimos juntos. Tengo que confesar que estaba súper nerviosa, porque el peso de Harvard es importante y no sabia cómo me iban a recibir“, cuenta

— ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la mente al pisar Harvard?

Lo primero que se me pasó por la mente era que estaba visitando el lugar de mis sueños, porque me acordé cuando estaba en plena pandemia de noche y sola en mi casa, pensando en que quería concretar eso. Con muchas noches de trasnoche, estudiando con el diplomado de la Católica, que era bien exigente, cuando llegué ahí pensé en todo lo que tuve que hacer para haber cumplido ese sueño. Me sentí bien y después me vino esto de que tengo que aprovechar la oportunidad al máximo; sacarle provecho a los profesores, hacer contactos, conversar con mis compañeros y todo lo demás.

Dentro de las anécdotas durante su paso por dicho establecimiento se encuentran la visita a la estatua de John Harvard, como también conocer la habitación donde había dormido Bill Gates, fundador de Microsoft.

“Yo creo que lo más llamativo es la historia que tiene Harvard, que haya estado el presidente Obama, artistas como Matt Damon o Natalie Portman, o el mismo Bill Gates. Todas estas personas que son líderes mundiales y que te dijeran en qué sala estudiaron. Eso es súper inspirador, ahí uno dice que no tiene que ponerse límites“, señala.

Sin embargo, nada se compara a la emoción que sintió cuando le entregaron su diploma. “Fue el momento más lindo para mí, de hecho casi me pongo a llorar. La profesora me dijo que fui un gran aporte en la clase de influencer y me pasó el certificado, ahí le dije que era un gran sueño para mí”.

Revisa ese momento acá: