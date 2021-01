La compositora argentina Nathy Peluso cumplió 26 años este 12 de enero. Con una foto en Instagram que muestra a la también rapera sonriente, reflexionó respecto a lo que significa para ella iniciar un nuevo año de vida.

“Hoy es mi cumple y estoy feliz xq después de todo lo vivido, sigo siendo mi amiga, sigo creyendo en la magia y me siguen gustando mis dientes”, inició la cantante trasandina.

Conocida en primer momento por sus canciones Corashe y La sandunguera, pero consolidada en 2020 tras lanzar el laureado álbum Calambre y la sesión con Bizarrap que convirtió en viral la canción conocida por sus versos “I’m a nasty girl, fantastic/ este culo natural, no plastic”, Peluso comentó: “me encanta ser artista. A veces hasta me admiro”.

“Todas las famosas se quitan un año, espero no serlo todavía así que escribo la verdad. Cumplo 26, y realmente descubrí que soy como el vino, cuanto más vieja, más buena estoy. Más inteligente también”, comentó.

Además, compartió lo que espera para este año. “Mi deseo es envejecer haciendo discos de la reputísima madre, que mis papás me duren mucho y que me pueda volver a subir a un escenario“, sumándose a la realidad de muchos artistas que la mayoría de sus conciertos y recitales no han podido concretarse por culpa del COVID-19.

Pese a esto, Nathy se mostró optimista y comentó que “este año la voy a ROMPER”.

Finalmente, reflexionó sobre los principales ejes de su vida, los que comentó son “amor, salud, comida y sexo, las cuatro patas de mi mesa. Pero no hay mesa sin tabla, y esa tabla es la Música, la jefa de mi curso. Gracias por hacer de mi vida una peli, la mejor tragicomedia que vi”.