Naya Fácil culpó a su abogada por no entregar departamento ofrecido en rifa: “¿Dónde queda mi credibilidad?”

La noche de este martes, Naya Fácil se refirió por primera vez a la frustrada entrega del departamento que rifó a comienzos de año y cuya ganadora fue una mujer de 24 años de la comuna de Padre Hurtado.

Si bien la influencer reveló la última semana de febrero a la afortunada que obtuvo el inmueble y publicitó en reiteradas ocasiones que haría el traspaso legal a la brevedad, a día de hoy todavía no es entregado.

El drama con su abogada

En ese sentido, Naya publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram donde abordó el problema y aseguró que su origen está en su abogada, ya que no estaría cumpliendo con los compromisos acordados en aquella oportunidad.

“La abogada, a quien yo pagué el dinero, no ha hecho la pega. Llevo 4 meses, acabo de hablar con la notaría preguntando si enviaron los papeles y me acaban de decir que no. ¿Cómo es posible que una abogada no pueda hacer estos papeles? Llevo muchos meses esperando y pagué el servicio completo“, expresó, visiblemente molesta.

“Yo hice una rifa lo más transparente posible, tengo a las ganadoras esperando, les he pedido disculpas por la demora y han entendido que esto se está demorando más. Pero, en serio, sigo pagando los gastos comunes, sigo manteniendo el departamento”, agregó.

En ese sentido, tras asegurar que perdió la paciencia, la creadora de contenidos señaló que cuando logre contactar a la profesional -mostró que ha ignorado sus mensajes-, suspenderá los servicios y pedirá la devolución del dinero. “No es una funa porque no estoy subiendo su nombre o contacto, estoy transparentando lo que estoy viviendo“, aclaró.

“¿Dónde queda mi credibilidad?”

En esa línea, Naya puntualizó que no había querido comentar el tema hasta haberlo resuelto. “Rifé mi departamento en febrero, se suponía que la primera semana de abril lo iba a entregar. Se suponía, era mi pensamiento, por eso pagué el total. De hecho, le dije a la abogada que fuera lo más rápido posible“, sentenció.

Finalmente, la influencer lamentó que el hecho perjudique su imagen, pues reveló que no ha podido hacer nuevos sorteos por tener la entrega del departamento pendiente. “¿Cómo puedo hacer una rifa? ¿Cómo puedo hacer algo creíble si no he entregado ese premio? ¿Dónde queda mi credibilidad?“, se cuestionó en la red social.

