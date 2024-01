Naya Fácil aclaró polémico video con carabineros en Illapel: “Ojalá no se vean perjudicados”

Gran polémica ha generado un video compartido por Naya Fácil, quien fue aparentemente detenida por una patrulla de Carabineros que le solicitaban un saludo tras bajarse de su vehículo.

“Chiquillos, me viene persiguiendo la justicia“, comentó entre risas la influencer mientras recorría las calles de Illapel, en la Región de Coquimbo.

El registro captado el pasado domingo ha generado un amplio debate en redes sociales, donde algunos usuarios han cuestionado el procedimiento de los funcionarios policiales.

Naya Fácil explicó polémico video con carabineros

En entrevista con LUN, la joven de 26 años detalló que dicho procedimiento ocurrió al día siguiente de presentarse en una disco de Illapel.

“Por lo general, al otro día recorro las ciudades a las que voy. El domingo estaba en eso cuando me fiscalizaron y todo estaba bien, luego me di cuenta de que una patrulla venía detrás de mí“, señaló.

Respecto a la presunta detención, Naya aclaró que “fue algo fortuito. Cuando me estacioné para bajarme a comer, vi que también los carabineros se bajaron”.

“Yo estaba dando saludos desde el interior del auto porque andaba más o menos trasnochada de la noche anterior, pero cuando vi que estaban cerca pensé ‘es la ley’ y me bajé“, relató.

Consultada sobre si se sintió incómoda con el actuar policial, la generadora de contenidos respondió que “para nada, ojalá que ellos no se vean perjudicados, porque pidieron que graba un saludo para sus familias y se fueron al tiro”.

“Son personas y además a Illapel no va mucha gente famosa, así lo veo yo. Quizá a la gente le produjo shock que sean funcionarios pidiendo un video, pero me ha pasado muchas veces, incluso en Santiago, en que me he sacado muchas fotos con carabineras”, afirmó.

Síguenos en