Con clases particulares de natación: Así se prepara Naya Fácil buscando ser la embajadora de Viña 2024

Naya Fácil superó sus miedos y se sumergió en un nuevo desafío, a solo cinco días de que se revele quiénes serán los nuevos embajadores del Festival de Viña del Mar.

En un live de Instagram y a través de distintas plataformas, la influencer chilena se mostró tomando clases de natación por primera vez.

Una estrategia en preparación al tradicional piscinazo que se exige a los ex reyes del Festival de la Canción.

Cabe recordar, que la creadora de contenido es una de las candidatas más fuertes para convertirse en la próxima embajadora de la Quinta Vergara.

No sabía que había piscinazo

“Qué piscinazo, yo no sé ni nadar, tengo una semana. Esto no es chiste, es en serio, yo no sé nadar ni a lo perrito, no sé flotar. Me voy al fondo”, comentó Naya en sus redes hace un par de días para pedir datos de clases de natación.

Es por esto, que este viernes la influencer tomó por primera vez a clases de natación particulares y registró sus nuevas incursiones en el agua.

En los videos compartidos en TikTok se puede ver como la posible embajadora intenta nadar con la ayuda de un tallarín de natación rosado, mientras es sujetada por su instructora.

