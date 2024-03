“Están todos chiflados”: Naya Fácil arremete contra el “mundo de la TV” tras lío con Pamela Díaz y Botota

En un nuevo episodio de su comentado altercado con Botota Fox y Pamela Díaz, Naya Fácil nuevamente se refirió al incidente y manifestó su decepción con el mundo de la televisión.

A través de sus historias de Instagram, la embajadora del Festival de Viña del Mar 2024 confesó que todo comenzó en su estadía en la Ciudad Jardín, pues aseguró que ahí se dio cuenta de la realidad tras las luces y bambalinas.

“Conocí a gente de televisión, pensaba que esa gente era real y me decepcioné tanto que me desanimé. Jamás me imaginé que el mundo televisivo era tan falso, de verdad“, comenzó diciendo en la red social.

Naya Fácil sobre la televisión: “¡¿En qué mundo me metí?!

A lo anterior, la influencer añadió: “Con lo que me pasó el fin de semana me di cuenta que esta gente está toda piteada, todos chiflados. Buscan toda la conveniencia de ellos, quieren quedar bien para la pantalla sin importar que dañen al resto”.

En vista de lo anterior, Naya reflexionó que “a este mundo le falta gente real, de sentimiento honesto, gente de palabra”, pues recalcó que en el ambiente del espectáculo “son todos unos falsos”.

Para concluir, la creadora de contenidos puntualizó que a ella “le carga la gente falsa” y cerró con una enfática reflexión: “¿En qué mundo me metí? ¡Qué arrepentida estoy! ¡Tengo tanta rabia!”.

Mira las declaraciones de Naya Fácil en Instagram:

