Naya Fácil mostró cómo luce su cabello natural: “Antes lo tenía hasta la cintura”

Naya Fácil, que hace un día hizo noticia por evitar el saludo de Pailita tras un evento, mostró cómo luce su pelo natural.

Es que la influencer utiliza constantemente extensiones de cabello rubio, el cual le llega hasta la cintura.

“Yo nunca en la vida me he cortado el pelo”, partió diciendo la instagrammer en Instagram stories.

“Antes lo tenía hasta la cintura, pero es que yo soy vegetariana hace seis años. Los primeros tres años nunca me suplementé y de hecho, actualmente tampoco me suplemento. Solo lo hago a veces, cuando me acuerdo”, explicó Naya en la red social.

“Además, pésima alimentación diaria, exceso de cosas que no me aportan en nada al cuerpo, esto es lo que pasa”, añadió, mostrando que su cabello natural le llega poco más arriba de los hombros.

De acuerdo a su relato, esto se debe a que “también tiene cambios, aunque no los encuentro tan invasivos cemo alimentarse mal”.