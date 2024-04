Naya Fácil criticó a carnívoros que cuestionaron panorama en su viaje: “No tienen derecho”

Naya Fácil salió al paso de una lluvia de críticas que le llegó por un reciente panorama que hizo durante su viaje por España, y emplazó a sus seguidores a no cuestionarla cuando no estén informados.

Resulta que la influencer esta recorriendo Europa y sigue registrando cada detalle de su paso por el viejo continente, tal y como lo hizo con su visita a un zoológico y acuario en Valencia.

Sin embargo, su última actividad despertó una serie de críticas por parte de sus “facilines”, quienes la emplazaron en su cuenta de Instagram con cuestionamientos por ser vegetariana y visitar recintos que mantienen a animales encerrados y en exhibición.

“Me atacaron mucho por DM por el tema de que fui a visitar el zoológico y el acuario”, explicó en una historia la actual Reina del Festival de Viña.

Naya Fácil respondió a las críticas

Nayadeth Neculhueque subió un video explicando a sus seguidores lo ocurrido, aunque aclaró que prefiere no hablar mucho porque “cada vez que toco el tema entre vegetarianos y carnívoros se forma un debate tenso“.

“Mucha gente me critica que yo al ser vegetariana por qué voy al acuario o al zoológico entre comillas promoviendo el encierro animal. Les quiero informar que la mayoría de estos animales son rescatados entonces de una u otra manera a ellos los están ayudando“, aclaró.

La mediática recalcó que “están rescatados la mayoría, algunos están con traumas y esas cosas. Los rescatan y les dan una mejor vida y las entradas son para darle una mejor vida. Algunos están en peligro de extinción”.

“Simplemente uno está ayudando. Yo investigué todo lo que pasa y es muy fome que la gente me hable de eso porque estoy 99% segura”, añadió.

Finalmente invitó a sus seguidores a no criticar si no conocen los detalles de todo y manifestó que “no me pueden venir a decir ‘tú pagas una entrada por ir a ver…’ siendo que ustedes no saben el contexto. Soy vegetariana hace 8 años. Quizá uno permitiría una opinión de algún vegano o vegetariano, pero que un carnívoro me venga a decir eso, perdóneme pero no tiene derecho”.

