“Alguien vio…”: Naya Fácil despertó con Carabineros afuera de su casa por insólito motivo

Durante la mañana de este miércoles, Carabineros apareció afuera de la casa de Naya Fácil, según lo publicado por la influencer a través de sus historias de Instagram.

“Yo no puedo tener un día normal, está Carabineros afuera de mi casa. Me acabo de terminar de duchar porque voy atrasada saliendo y está Carabineros, no sé por qué”, expresó Naya.

Hasta ese momento, Naya se encontraba completamente desconcertada y volvió a publicar otro video indicando que su hermana salió a hablar con los funcionarios policiales.

Minutos después la influencer explicó los motivos por los que Carabineros se encontraba afuera de su casa: todo se habría debido a la “Nayipeta”.

“Les voy a contar qué pasó (…) alguien vio mi auto rosado en mi casa, un vecino, y llamó a la policía y dijo que por qué había un auto rosado en la casa mía”, detalló Naya.

Tras los hechos, la joven reflexionó sobre el actuar de su vecino: “Por qué no se acercan a preguntar antes de llamar a la policía, deberían no sé o mirar un día qué pasa, pero yo le dije (a Carabineros) el auto es mío”.

Ante las explicaciones, Naya afirmó que los policías le dijeron: “Es que un vecino llamó y que en tu casa hay un auto rosado y por qué hay un auto rosado en tu casa”.

Pero la influencer terminó bastante disgustada con la situación, aunque rescató la atención de la persona que hizo el llamado.

“Bien igual porque están atentos, pero mal igual porque me hacen pasar un mal rato, yo me asusté de verdad. Imagínate venía recién despertando”, concluyó.

Revisa el momento a continuación:

