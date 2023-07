“A todo cachete”: Naya Fácil compartió tragicómico chascarro que vivió mientras paseaba por el mall

Este viernes, Naya Fácil se arregló para ir a pasear al mall Plaza Egaña y comprarse un par de cosas que le hacían falta, pero en vez de un tranquila jornada, terminó viviendo un vergonzoso impasse que, por supuesto, compartió con sus seguidores.

Resulta que a la influencer se le rompió el pantalón en uno de sus glúteos y no se dio cuenta hasta que una señora le avisó.

“Miren la hue… que me pasó. Se me rompió el pantalón recién. Me voy a tener que ir para la casa“, dijo la joven de 25 años hacia la cámara.

Afortunadamente su hermana, quien la acompañó en su paseo, le prestó un polerón para que pudiera taparse. “Tenía ganas de vitrinear, pero no. Me voy“, dijo entre afligida y avergonzada.

Luego, contó que “una señora se me acercó a decir ‘disculpa, tienes el pantalón roto’ y yo como ‘no, si sé’, porque este tiene, donde se pone el cinturón, esa cosita ya la tiene salida, entonces yo le dije ‘no, si esa se me rompió denante'”.

Sin embargo, después se dio cuenta que ese no era el agujero al que se refería la mujer. “Gracias señora que me avisó, pero pensé que no era tanto“, confesó Naya.

Y por si eso fuera poco, al llegar a su casa, la influencer señaló que eso no era lo peor, ya que reveló que se encontraba sin ropa interior. “Si el hoyo hubiera sido un poco más al lado…“, dijo aliviada.